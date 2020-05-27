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Posted 27 мая 2020, 09:02

Published 27 мая 2020, 09:02

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Ростовчанам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах в кризис

27 мая 2020, 09:02
Жителям Ростова-на-Дону назвали семь практичных способов сэкономить на коммунальных услугах, сообщили в городской администрации.

Для экономии можно установить датчики движения, после чего больше не будет проблем с забыванием выключить свет. Также следует проверить энергоэффективность бытовой техники. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше энергии прибор потребляет в час. Если оборудование имеет маркировку ниже C, стоит задуматься о его замене.

В холодильнике нужно проверить резинки на дверцах, если синтетические прокладки прилегают неплотно, охлаждение происходит неэффективно. Наливать в чайник следует столько воды, сколько планируется выпить, так как он потребляет много энергии.

«Стирать вещи нужно на меньших мощностях, также можно воспользоваться насадками на смесители, разбрызгивающими воду. Они уменьшат расход в 2–3 раза», — сказано в сообщении.

Кроме того, всегда надо сверять цифры в квитанции с показаниями приборов учета и действующими тарифами.

#Общество#Новости
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