Ростовчанам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах в кризис

Для экономии можно установить датчики движения, после чего больше не будет проблем с забыванием выключить свет. Также следует проверить энергоэффективность бытовой техники. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше энергии прибор потребляет в час. Если оборудование имеет маркировку ниже C, стоит задуматься о его замене.