Плату за проезд не будут повышать в трамваях Ростова в 2020 году

Posted 28 мая 2020, 09:26
Published 28 мая 2020, 09:26
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
В текущей ситуации, когда действуют ограничения из-за коронавируса, у МУП «РТК» появилась задолженность по налогам на сумму 70,2 миллиона рублей. В налоговую была направлена просьба об отсрочке до конца года.
Сейчас действующий тариф не покрывает затраты, хотя годом ранее за счет объемов перевозок его хватало.
«Посмотрим, насколько удастся восстановить перевозки, проанализируем все „за“ и „против“ и лишь тогда, возможно, придем к выводу о необходимости увеличения размера платы за проезд. Это произойдет не раньше будущего года», — заявил Ермашов.
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