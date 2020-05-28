Плату за проезд не будут повышать в трамваях Ростова в 2020 году

В Ростове-на-Дону в текущем году не планируется увеличивать плату за проезд в электротранспорте, заявил глава Департамента транспорта города Христофор Ермашов.

В текущей ситуации, когда действуют ограничения из-за коронавируса, у МУП «РТК» появилась задолженность по налогам на сумму 70,2 миллиона рублей. В налоговую была направлена просьба об отсрочке до конца года. Сейчас действующий тариф не покрывает затраты, хотя годом ранее за счет объемов перевозок его хватало. «Посмотрим, насколько удастся восстановить перевозки, проанализируем все „за“ и „против“ и лишь тогда, возможно, придем к выводу о необходимости увеличения размера платы за проезд. Это произойдет не раньше будущего года», — заявил Ермашов. Ранее появилась информация, что в Ростове пассажиропоток в автобусах упал на 80%.