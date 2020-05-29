Производитель авиавинтов судится с ТАНТК им. Бериева из-за 34 млн руб

ПАО «ТАНТК им. Бериева» зарегистрировано в Таганроге в 1994 году. Его основным видом деятельности является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Напомним, что чистый убыток «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Н. Бериева» в первом квартале 2020 года составил 255,4 миллиона рублей. При этом выручка предприятия в 2020 году снизилась и сложилась в размере 313 миллионов рублей.