Производитель авиавинтов судится с ТАНТК им. Бериева из-за 34 млн руб

Posted 29 мая 2020, 19:22
Published 29 мая 2020, 19:22
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Исковое заявление было подано в четверг, 28 мая, и еще не принято судом к производству. Сумма требований истца составила 34,1 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, ПАО «НПП «Аэросила» зарегистрировано в подмосковном Ступино и занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. На сайте компании сказано, что предприятие является ведущим по разработке и производству ВСУ, авиационных воздушных винтов и винтовых преобразователей.
ПАО «ТАНТК им. Бериева» зарегистрировано в Таганроге в 1994 году. Его основным видом деятельности является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Напомним, что чистый убыток «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Н. Бериева» в первом квартале 2020 года составил 255,4 миллиона рублей. При этом выручка предприятия в 2020 году снизилась и сложилась в размере 313 миллионов рублей.
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