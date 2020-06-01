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Posted 1 июня 2020, 17:22

Published 1 июня 2020, 17:22

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Ремонт одной полосы моста через Темерник завершили в Ростове

1 июня 2020, 17:22
Ремонтные работы на одной полосе моста на улице Зоологической завершили в Ростове-на-Дону, сообщили в городской администрации.

Подрядная организация уже сняла старое покрытие, уложила выравнивающий и защитный слой бетона, гидроизоляцию, новый верхний слой и обустроила деформационные швы. Кроме того, отремонтировали тротуар, подъезд к мосту и установили колесоотбойные ограждения.

Работы на проходящем через Темерник мосту ведут под реверсивным движением, законченную полосу откроют для автомобилей, а вторую перекроют для ремонта.

Полностью завершить работы планируют до 1 сентября 2020 года. Стоимость ремонтных работ 48,3 миллиона рублей, деньги выделили примерно поровну из федерального и областного бюджетов.

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