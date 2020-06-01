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Posted 1 июня 2020, 12:13

Published 1 июня 2020, 12:13

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Три барана, три муфлона: детеныши копытных родились в зоопарке Ростова

1 июня 2020, 12:13
В зоопарке Ростова-на-Дону на свет появились сразу 14 детенышей семейства копытных, сообщили в пресс-службе зоосада.

«Пополнение произошло в отделе копытных животных: родилось шесть дагестанских туров, два кубанских тура, три голубых барана и три европейских муфлона», — сказано в сообщении.

Детеныши копытных встают на ноги сразу же после рождения, чтобы не стать добычей хищников. Все родившиеся в зоопарке маленькие туры, бараны и муфлоны находятся с матерями в вольерах, они активны и любознательны.

Ранее в зоопарке Ростова выбирали имя первому за последние семь лет детенышу двугорбого верблюда.

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