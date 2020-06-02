Рост цен на стрижки предрекли власти Ростовской области из-за коронавируса

Posted 2 июня 2020, 15:52
Published 2 июня 2020, 15:52
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
По ее словам, в регионе предприятий потребительского рынка по обеспечению соблюдения санитарных норм составляют от 50 до 100 тысяч рублей. Она объяснила, что представители бизнеса жалуются, что обеспечение требований саннорм только одного объекта, например, парикмахерской и салона красоты, нужно потратить несколько десятков тысяч рублей.
Теларова считает, что затраты могут повлечь за собой рост цен на услуги этих предприятий.
Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о возможности смягчения веденных из-за коронавируса мер. Речь идет о том, чтобы разрешить жителям области заниматься спортом на улице, а также об открытии предприятий по оказанию бытовых услуг. Скорее всего, это будут стоматологии, ателье, парикмахерские и автомастерские.
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