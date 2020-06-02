Рост цен на стрижки предрекли власти Ростовской области из-за коронавируса

По ее словам, в регионе предприятий потребительского рынка по обеспечению соблюдения санитарных норм составляют от 50 до 100 тысяч рублей. Она объяснила, что представители бизнеса жалуются, что обеспечение требований саннорм только одного объекта, например, парикмахерской и салона красоты, нужно потратить несколько десятков тысяч рублей.