Задержанный за взятку полицейский в Шахтах сдал начальника

Posted 2 июня 2020, 19:01
Published 2 июня 2020, 19:01
Modified 1 октября, 12:57
Updated 1 октября, 12:57
По предварительной информации, начальника ОУР города Шахты Даниила Тимофеева задержали за получение взятки в размере 80 тысяч рублей от гражданина, находящегося в федеральном розыске. Полицейского задержали совместно сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и ФСБ. Проводится проверка, Тимофеева временно отстранили от должности. Telegram-канал «Выстрел в голову» сообщает, что Тимофеев «сдал» начальника шахтинского ОМВД Игорь Литвиченко, который «специально продвинул его вверх по службе, чтобы собирать деньги с местных бизнесменов».
«Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен, а его непосредственных руководителей привлекут к ответственности», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Показания задержанного Тимофеева о начальнике, скорее всего, будут расследовать сотрудники Следственного комитета.
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