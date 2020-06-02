Задержанный за взятку полицейский в Шахтах сдал начальника

По предварительной информации, начальника ОУР города Шахты Даниила Тимофеева задержали за получение взятки в размере 80 тысяч рублей от гражданина, находящегося в федеральном розыске. Полицейского задержали совместно сотрудники Оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области и ФСБ. Проводится проверка, Тимофеева временно отстранили от должности. Telegram-канал «Выстрел в голову» сообщает, что Тимофеев «сдал» начальника шахтинского ОМВД Игорь Литвиченко, который «специально продвинул его вверх по службе, чтобы собирать деньги с местных бизнесменов».