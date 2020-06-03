Более 8 млрд руб потратят на строительство моста в Волгодонске

Речь идет о мостовом переходе через Сухо-Соленовскую балку. На данный момент завершен первый этап переноса коммуникаций.
Рабочие завезли щебень, гравий, песок, отпуск бетона проходит в две смены. Также подрядчик завозит конструкции и балки для временного моста.
Сейчас специалисты готовятся к установке восьми опор на эстакаде. Новый мост должен уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть города.
«Будет обеспечен пропуск растущих грузопассажирских потоков. Также удастся решить проблему надежного транспортного сообщения», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.
Отмечается, что работы должны завершиться в 2023 году. Общая длина участка с учетом эстакад составит 3,8 километра.