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Более 8 млрд руб потратят на строительство моста в Волгодонске

3 июня 2020, 08:50
Фото: donland.ru
В Волгодонске проходит строительство нового моста, на который потратят 8,3 миллиарда рублей, сообщили в облправительстве.

Речь идет о мостовом переходе через Сухо-Соленовскую балку. На данный момент завершен первый этап переноса коммуникаций.

Рабочие завезли щебень, гравий, песок, отпуск бетона проходит в две смены. Также подрядчик завозит конструкции и балки для временного моста.

Сейчас специалисты готовятся к установке восьми опор на эстакаде. Новый мост должен уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть города.

«Будет обеспечен пропуск растущих грузопассажирских потоков. Также удастся решить проблему надежного транспортного сообщения», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.

Отмечается, что работы должны завершиться в 2023 году. Общая длина участка с учетом эстакад составит 3,8 километра.

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