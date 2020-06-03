Медикам в Ростовской области перечислили стимулирующие выплаты

Из федерального центра на эти цели направили 248 миллионов рублей. За апрель и май деньги перевели почти 4,2 тысячи работникам на сумму 149 миллионов рублей.
По другому постановлению правительства медработникам перечислили еще 98 миллионов. По вопросам выплат врачи могут обратиться по телефону регионального центра мониторинга по коронавирусу и оставить сообщение с пометкой «Губернатору по договоренности».
«Все вопросы приходят ко мне. Лично общаюсь с каждым из обратившихся. При необходимости проводится проверка», — сообщил губернатор Василий Голубев.