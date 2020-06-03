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Posted 3 июня 2020, 08:07

Published 3 июня 2020, 08:07

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Ростов и Гуково стали аутсайдерами по соблюдению масочного режима

3 июня 2020, 08:07
Сюжет
Коронавирус
Ростов-на-Дону и Гуково оказались на последних местах рейтинга соблюдения масочного режима, сообщили в правительстве региона.

В области подвели итоги мониторинга за первые два дня лета. Средний индекс соблюдения режима составил 4,1 из 5.

«Менее ответственно к соблюдению относятся жители Ростова и Гуково. Эти города набрали 3,4 и 3,1 балла», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 10 муниципалитетов набрали по 4,8 балла. На верхних строчках оказались Константиновский и Мясниковский районы.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев раскритиковал нарушение масочного режима чиновниками.

#Общество#Коронавирус#Новости
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