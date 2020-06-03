В правительстве дали комментарий по доработке плана восстановления экономики

Как там пояснили, общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения подготавливают с учетом мнений и инициатив деловых объединений и экспертов.
Сейчас в документе отражаются предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», «Опоры России». Обсуждение шло при участии Счетной палаты, Общероссийского народного фронта (ОНФ), Банка России и банковского сообщества, президентской администрации и Совфеда, пишет RNS.
«Дополнительные консультации с бизнесменами и экспертами продолжатся в рамках создания доработок к плану», – пояснили в секретариате вице-премьера.