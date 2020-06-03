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В правительстве дали комментарий по доработке плана восстановления экономики

3 июня 2020, 12:17
Фото: pxhere.com
Общенациональный план действий по восстановлению экономики России доработают с учетом мнений экспертов и членов предпринимательского сообщества. Об этом представителям СМИ рассказали в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Как там пояснили, общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения подготавливают с учетом мнений и инициатив деловых объединений и экспертов.

Сейчас в документе отражаются предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», «Опоры России». Обсуждение шло при участии Счетной палаты, Общероссийского народного фронта (ОНФ), Банка России и банковского сообщества, президентской администрации и Совфеда, пишет RNS.

«Дополнительные консультации с бизнесменами и экспертами продолжатся в рамках создания доработок к плану», – пояснили в секретариате вице-премьера.

#Новости#Экономика
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