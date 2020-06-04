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Posted 4 июня 2020, 14:31

Published 4 июня 2020, 14:31

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

У двух вахтовиков в обсерваторе в Шахтах обнаружили коронавирус

4 июня 2020, 14:31
Сюжет
Коронавирус
В обсеваторе для вахтовиков в Шахтах в Ростовской области у двух человек тесты на коронавирус оказались положительными, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Работники предприятий, которые трудятся вахтовым методом, находятся на карантине в общежитии филиала ДГТУ. Люди разделены на две группы, 70 человек проживают на втором этаже здания общежития, еще три находятся этажом выше.

В пресс-центре сообщили, что результаты повторных тестов на COVID-19 среди второй группы прибывших 2 июня выявлены два человека с положительным результатом. Заболевших госпитализировали во вторник.

Из-за выявленных случаев коронавируса было решено продлить время пребывания вахтовиков на карантине еще на 14 дней.

Напомним, что на 4 июня в Ростовской области было зарегистрировано 5557 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 2049 человек, умерли 43 человека.

#Общество#Коронавирус#Новости
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