У двух вахтовиков в обсерваторе в Шахтах обнаружили коронавирус

Posted 4 июня 2020, 14:31
Published 4 июня 2020, 14:31
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
Работники предприятий, которые трудятся вахтовым методом, находятся на карантине в общежитии филиала ДГТУ. Люди разделены на две группы, 70 человек проживают на втором этаже здания общежития, еще три находятся этажом выше.
В пресс-центре сообщили, что результаты повторных тестов на COVID-19 среди второй группы прибывших 2 июня выявлены два человека с положительным результатом. Заболевших госпитализировали во вторник.
Из-за выявленных случаев коронавируса было решено продлить время пребывания вахтовиков на карантине еще на 14 дней.
Напомним, что на 4 июня в Ростовской области было зарегистрировано 5557 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 2049 человек, умерли 43 человека.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]