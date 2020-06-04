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Posted 4 июня 2020, 13:13

Published 4 июня 2020, 13:13

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

В Ростове рецидивист убил жену молотком спустя два месяца самоизоляции

4 июня 2020, 13:13
В Ростове-на-Дону мужчина жестоко расправился со своей женой, забив ее насмерть молотком, сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия в ночь на 30 мая 35-летний ростовчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры со своей женой он схватил молоток и дважды ударил супругу по голове.

С тяжелыми травмами головы женщину госпитализировали в больницу, где она и скончалась.

Как выяснили следователи, мужчина оказался преступником-рецидивистом, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное злодеяние. В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сейчас он заключен под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области арестовали местного жителя, который убил собственную мать и ранил сестру.

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