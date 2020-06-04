В Ростове рецидивист убил жену молотком спустя два месяца самоизоляции

Как выяснили следователи, мужчина оказался преступником-рецидивистом, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное злодеяние. В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сейчас он заключен под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.