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Posted 5 июня 2020, 07:33

Published 5 июня 2020, 07:33

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

После окончания пандемии в Ростовской области откроют 20 новых пляжей

5 июня 2020, 07:33
В 2020 году в Ростовской области планируют открыть 20 новых пляжей, сообщили в региональном правительстве.

«По данным муниципальных образований в этом году планируется к открытию более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Еще 20 новых пляжей будут открыты впервые», — сказано в сообщении.

В настоящее время в области готовятся к купальному сезону, чистят дно водоемов, готовят персонал пляжей, проверяют наличие необходимого оборудования. Особое внимание уделяют местам отдыха детей, спасательные расчеты ежедневно патрулируют берега водоемов и в рамках профработы проводят обучающие мероприятия, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием роботов-тренажеров.

В Ростове признали готовыми к сезону несколько пляжей, купаться разрешат после стабилизации эпидемиологической обстановки.

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