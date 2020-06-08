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Posted 8 июня 2020, 07:49

Published 8 июня 2020, 07:49

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Коронавирусом в Ростовской области заболели за сутки 189 человек

8 июня 2020, 07:49
Сюжет
Коронавирус
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области за сутки увеличилось на 189 пациентов, сообщили в правительстве региона.

К понедельнику количество случаев заболевания достигло 6355. Вылечили врачи 2343 инфицированных, в том числе 33 человека за последние сутки.

Согласно статистике, на 100 тысяч местных жителей сейчас приходится 151 заболевший. В стационарах лечатся 732 пациента, к аппаратам ИВЛ подключили 34 человек.

«За последние сутки скончался еще один местный житель, это 89-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Жертвами за все вермя стали 48 зараженных», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся свыше 10,7 тысячи жителей региона.

#Общество#Коронавирус#Новости
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