Старинную старообрядческую икону пытались тайно вывезти из Ростова

Икона «Господь Вседержитель на престоле с предстоящими» изготовлена из металла светло-желтого цвета с выраженной патиной и следами окисления. «Представленная на экспертизу икона относится к категории культурных ценностей как предмет отправления религиозного культа, созданный более 50 лет назад, и является предметом православного старообрядческого религиозного культа старообрядцев-половцев», - говорится в заключении проводивших экспертизу экспертов.