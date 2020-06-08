Старинную старообрядческую икону пытались тайно вывезти из Ростова

Posted 8 июня 2020, 08:42
Published 8 июня 2020, 08:42
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Россиянка 1976 года рождения проходила таможенный контроль по зеленому коридору, икону она несла в ручной клади.
Икона «Господь Вседержитель на престоле с предстоящими» изготовлена из металла светло-желтого цвета с выраженной патиной и следами окисления. «Представленная на экспертизу икона относится к категории культурных ценностей как предмет отправления религиозного культа, созданный более 50 лет назад, и является предметом православного старообрядческого религиозного культа старообрядцев-половцев», - говорится в заключении проводивших экспертизу экспертов.
По факту происшествия возбудили дело об административном правонарушении.
Ранее 53-летний житель Ростова при помощи курьерской службы отправил в США и Испанию посылки с предметами, представляющие культурную ценность.
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