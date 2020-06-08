Суд в Ростове приговорил четырех террористов из Буйнакска к 44 годам заключения

С февраля 2017 года по сентябрь 2018 года участники банды прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, в том числе приобрели знания, практические умения и навыки. На различных сайтах они изучали видеоролики, спецлитературу и схемы по устройству и сбору взрывных устройств, методы обращения с огнестрельным оружием и инструкции по его изготовлению, пособия по вооруженному нападению на сотрудников правоохранительных органов, минно-подрывному делу и методам ведения «джихада».