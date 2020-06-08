Суд в Ростове приговорил четырех террористов из Буйнакска к 44 годам заключения

Posted 8 июня 2020, 13:00
Published 8 июня 2020, 13:00
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
По версии следствия, три жителя Дагестана Рамазан Закарьяев, Самат Татарханов, Али Рамазанов объединились в устойчивую группу для подготовки и совершения преступлений на территории города Буйнакска.
С февраля 2017 года по сентябрь 2018 года участники банды прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, в том числе приобрели знания, практические умения и навыки. На различных сайтах они изучали видеоролики, спецлитературу и схемы по устройству и сбору взрывных устройств, методы обращения с огнестрельным оружием и инструкции по его изготовлению, пособия по вооруженному нападению на сотрудников правоохранительных органов, минно-подрывному делу и методам ведения «джихада».
В феврале 2017 года мужчины попытались взорвать вещество, которое получили, смешивая компоненты медицинского и бытового назначения. В августе участники преступной группы раздобыли пистолет, два револьвера, патроны и несколько гранат, которые перевезли в горно-лесистую местность Буйнакского района в Дагестане. Они спрятали оружие и боеприпасы, а потом вместе с четвертым участником террористической группы Даниялом Загировым носили их при себе.
После того, как в октябре 2018 года участники группы вошли в состав запрещенной на территории России организации «Исламское государство», их задержали правоохранительные органы.
Даниял Загиров при этом размещал у себя на странице в соцсети видео и аудио-материалы, призывающие к экстремистской деятельности.
Участники группы были признаны судом виновными и получили от семи до 16 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима. В общей сложности террористы получили срок 44 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]