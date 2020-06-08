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Posted 8 июня 2020, 13:00

Published 8 июня 2020, 13:00

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Суд в Ростове приговорил четырех террористов из Буйнакска к 44 годам заключения

8 июня 2020, 13:00
В Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора четырем участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия, три жителя Дагестана Рамазан Закарьяев, Самат Татарханов, Али Рамазанов объединились в устойчивую группу для подготовки и совершения преступлений на территории города Буйнакска.

С февраля 2017 года по сентябрь 2018 года участники банды прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, в том числе приобрели знания, практические умения и навыки. На различных сайтах они изучали видеоролики, спецлитературу и схемы по устройству и сбору взрывных устройств, методы обращения с огнестрельным оружием и инструкции по его изготовлению, пособия по вооруженному нападению на сотрудников правоохранительных органов, минно-подрывному делу и методам ведения «джихада».

В феврале 2017 года мужчины попытались взорвать вещество, которое получили, смешивая компоненты медицинского и бытового назначения. В августе участники преступной группы раздобыли пистолет, два револьвера, патроны и несколько гранат, которые перевезли в горно-лесистую местность Буйнакского района в Дагестане. Они спрятали оружие и боеприпасы, а потом вместе с четвертым участником террористической группы Даниялом Загировым носили их при себе.

После того, как в октябре 2018 года участники группы вошли в состав запрещенной на территории России организации «Исламское государство», их задержали правоохранительные органы.

Даниял Загиров при этом размещал у себя на странице в соцсети видео и аудио-материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

Участники группы были признаны судом виновными и получили от семи до 16 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режима. В общей сложности террористы получили срок 44 года.

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