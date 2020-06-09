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Posted 9 июня 2020, 13:30

Published 9 июня 2020, 13:30

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Путин одобрил кандидатуру Голубева на губернаторские выборы в Ростовской области

9 июня 2020, 13:30
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что собирается принять участие в губернаторских выборах, это произошло во время рабочей встречи, которая состоялась в онлайн-режиме.

По словам главы государства, у Василия Голубева имеются все основания для того, чтобы баллотироваться на пост главы региона еще раз.

Напомним, что срок полномочий Василия Голубева истекает осенью 2020 года. Губернатор обратился в Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру в качестве претендента на кресло главы Ростовской области. При этом Голубев отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие главы государства.

Путин поддержал Голубева и одобрил его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах «Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора», — сообщил президент и пожелал губернатору успеха.

Также Василий Голубев в рамках встречи отчитался перед Владимиром Путиным о ситуации с коронавирусом в регионе и принимаемых мерах.

#Политика#Новости
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