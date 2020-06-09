Путин одобрил кандидатуру Голубева на губернаторские выборы в Ростовской области

Напомним, что срок полномочий Василия Голубева истекает осенью 2020 года. Губернатор обратился в Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру в качестве претендента на кресло главы Ростовской области. При этом Голубев отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие главы государства.