Мошенники пытались обмануть ростовчанку Лопыреву

Posted 11 июня 2020, 09:13
Published 11 июня 2020, 09:13
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Неизвестный написал Лопыревой с профиля ее двоюродной сестры в Instagram. Модели рассказали, что ее тетя якобы попала в аварию и может умереть. Мошенники попросили крупную сумму денег. Лопырева заявила, что испытала шок и хотела перевести средства.
«Я связалась с родственниками и выяснила, что с тетей все в порядке. Сообщите своим близким, что сейчас надо быть особенно бдительными», — заявила ростовчанка.
Пользователи в комментариях написали о том, как их пытались обмануть.
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