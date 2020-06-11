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Posted 11 июня 2020, 09:13

Published 11 июня 2020, 09:13

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Мошенники пытались обмануть ростовчанку Лопыреву

11 июня 2020, 09:13
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону заявила, что чуть не стала жертвой мошенников, сообщается на странице девушки в Instagram.

Неизвестный написал Лопыревой с профиля ее двоюродной сестры в Instagram. Модели рассказали, что ее тетя якобы попала в аварию и может умереть. Мошенники попросили крупную сумму денег. Лопырева заявила, что испытала шок и хотела перевести средства.

«Я связалась с родственниками и выяснила, что с тетей все в порядке. Сообщите своим близким, что сейчас надо быть особенно бдительными», — заявила ростовчанка.

Пользователи в комментариях написали о том, как их пытались обмануть.

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