Ребенок скончался от коронавируса в Ростовской области

Кроме того, коронавирус унес жизнь 34-летней женщины. Она страдала гипертонической болезнью и хроническим заболеванием печени. Еще трое умерших за сутки - это 66-летний мужчина с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологическим и онкологическим заболеваниями, а также 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями.