Ребенок скончался от коронавируса в Ростовской области

Posted 12 июня 2020, 08:15
Published 12 июня 2020, 08:15
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
Одной из жертв коронавируса стал 12-летний ребенок. Это первый смертельный исход инфекции среди детей и подростков в регионе. У юного пациента было тяжелое врожденное заболевание центральной нервной системы.
Кроме того, коронавирус унес жизнь 34-летней женщины. Она страдала гипертонической болезнью и хроническим заболеванием печени. Еще трое умерших за сутки - это 66-летний мужчина с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы, 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологическим и онкологическим заболеваниями, а также 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Общее число погибших от инфекции в Ростовской области составило 64 человека. Смертность от COVID-19 повысилась в регионе до 0,89%.
Всего за сутки заболели 198 человек, а общее число заразившихся достигло 7152 человека. Выздоровел 2831 пациент.
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