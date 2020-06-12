Управляющая компания в Ростове заплатит крупный штраф за рекламу в лифтах

Posted 12 июня 2020, 06:23
Published 12 июня 2020, 06:23
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
В надзорное ведомство поступило обращение, после чего была проведена проверка работы компании «Екатерининский». Оказалось, что были нарушены требования о лицензировании предпринимательской деятельности.
«Компания получала деньги за размещение рекламы в лифтах. Хотя владельцы квартир в доме на улице Извилистой своего согласия не давали», — сказано в сообщении.
Кроме того, не в полном объеме выполнялись ремонтные работы. Директора и юридическое лицо привлекли к ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
В данный момент устраняют выявленные нарушения.
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