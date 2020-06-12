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Posted 12 июня 2020, 06:23

Published 12 июня 2020, 06:23

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Управляющая компания в Ростове заплатит крупный штраф за рекламу в лифтах

12 июня 2020, 06:23
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности управляющую компанию за незаконное распространение рекламы, сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство поступило обращение, после чего была проведена проверка работы компании «Екатерининский». Оказалось, что были нарушены требования о лицензировании предпринимательской деятельности.

«Компания получала деньги за размещение рекламы в лифтах. Хотя владельцы квартир в доме на улице Извилистой своего согласия не давали», — сказано в сообщении.

Кроме того, не в полном объеме выполнялись ремонтные работы. Директора и юридическое лицо привлекли к ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В данный момент устраняют выявленные нарушения.

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