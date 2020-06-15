Полиция выясняет, как годовалый ребенок выпал из окна в Новочеркасске

Posted 15 июня 2020, 19:14
Published 15 июня 2020, 19:14
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
По данным СМИ, в понедельник утром ребенок выпал из окна второго этажа дома в переулке Магнитном. Малыш разбил голову и попал в больницу в тяжёлом состоянии.
«По этому факту проводится проверка», — сообщил представитель ведомства.
Ранее из окна многоэтажки на Днепровском в Ростове выпала девушка, ее не удалось спасти. Пользователи соцсетей предположили, что ростовчанка могла упасть, когда мыла окна.