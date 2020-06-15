Полиция выясняет, как годовалый ребенок выпал из окна в Новочеркасске

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Полицейские проводят проверку из-за того, что годовалый малыш выпал из окна дома в Новочеркасске, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель ГУ МВД по Ростовской области.

По данным СМИ, в понедельник утром ребенок выпал из окна второго этажа дома в переулке Магнитном. Малыш разбил голову и попал в больницу в тяжёлом состоянии. «По этому факту проводится проверка», — сообщил представитель ведомства. Ранее из окна многоэтажки на Днепровском в Ростове выпала девушка, ее не удалось спасти. Пользователи соцсетей предположили, что ростовчанка могла упасть, когда мыла окна.