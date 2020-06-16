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Posted 16 июня 2020, 19:01

Published 16 июня 2020, 19:01

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Девушку задержали в Ростове за травмирование полицейского

16 июня 2020, 19:01
В Ростовской области завели уголовно дело в отношении местной жительницы, по вине которой пострадал полицейский, сообщили в региональном УСКР.

В начале июня сотрудники полиции занимались патрулированием улицы Луначарского в Каменске-Шахтинском. Они увидели автомобиль, в котором громко играла музыка.

Водителем оказалась пьяная 28-летняя девушка, которая попыталась избежать наказания. Она тронулась с места, из-за чего на асфальт упал полицейский и получил травмы.

«По факту применения насилия в отношении полицейского завели уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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