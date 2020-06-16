Девушку задержали в Ростове за травмирование полицейского

Posted 16 июня 2020, 19:01
Published 16 июня 2020, 19:01
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
В начале июня сотрудники полиции занимались патрулированием улицы Луначарского в Каменске-Шахтинском. Они увидели автомобиль, в котором громко играла музыка.
Водителем оказалась пьяная 28-летняя девушка, которая попыталась избежать наказания. Она тронулась с места, из-за чего на асфальт упал полицейский и получил травмы.
«По факту применения насилия в отношении полицейского завели уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.