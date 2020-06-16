Жителям Ростовской области напомнили, что нельзя выбрасывать в мусор

Posted 16 июня 2020, 13:54
Published 16 июня 2020, 13:54
Modified 1 октября, 14:25
Updated 1 октября, 14:25
Так, к твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К такому виду отходов относятся товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений. Крупногабаритный мусор, который невозможно складировать в контейнерах, необходимо размещать в специальном контейнере-бункере или на площадках для КГО. Вывоз таких отходов производится спецтранспортом по отдельному графику.
Регоператор подчеркнул, что в контейнеры для твердых коммунальных отходов нельзя выбрасывать медицинские отходы, лампы, батарейки, строительные отходы от капремонта, моторное масло и автомобильные шины, и другой опасный мусор. Такие виды отходов подлежат обезвреживанию специализированными лицензированными организациями.
Кроме того, жителям региона напомнили, что в контейнеры и на контейнерных площадках запрещено складировать отходы, образованные при проведении капитального ремонта, включая демонтированные двери и окна, старый линолеум, бой кирпича, куски бетона и гипсокартона. Строительный мусор вывозится по отдельным заявкам и договорам. Для этого жителям региона необходимо обратиться к регоператору лично или через свою управляющую компанию. Решение о централизованном вывозе строительного мусора принимается на общем собрании собственников жилья.
При этом управляющая домом организация, либо сами собственники могут заключить договор на вывоз строительного мусора, определив место для сбора отходов и график вывоза. А региональный оператор может установить специальный контейнер (бункер /мульду) для строительных отходов. На общем собрании собственники могут утвердить включение оплаты за услугу по вывозу строительного мусора в плату за содержание жилых помещений или провести отдельной строкой за жилищную услугу по вывозу строительного мусора.
Специалисты ООО «Экоград-Н» призывают жителей региона выбрасывать мусор только в предназначенные для этого места — мусоропроводы, контейнеры и бункеры на спецплощадках, уплотнять коробки, пластиковые и металлические бутылки и банки перед выбросом мусора. Это позволит уменьшить объем отходов в контейнерах. А медицинские отходы следует сначала обработать мыльным раствором, а потом упаковать в отдельный пакет и только после этого выбросить в мусор.