rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2020, 13:54

Published 16 июня 2020, 13:54

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Жителям Ростовской области напомнили, что нельзя выбрасывать в мусор

16 июня 2020, 13:54
Сюжет
Мусорная реформа на Дону
Региональный оператор «Экоград-Н» напомнил жителям Ростовской области, что контейнерные площадки предназначены только для твердых коммунальных отходов.

Так, к твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К такому виду отходов относятся товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений. Крупногабаритный мусор, который невозможно складировать в контейнерах, необходимо размещать в специальном контейнере-бункере или на площадках для КГО. Вывоз таких отходов производится спецтранспортом по отдельному графику.

Регоператор подчеркнул, что в контейнеры для твердых коммунальных отходов нельзя выбрасывать медицинские отходы, лампы, батарейки, строительные отходы от капремонта, моторное масло и автомобильные шины, и другой опасный мусор. Такие виды отходов подлежат обезвреживанию специализированными лицензированными организациями.

Кроме того, жителям региона напомнили, что в контейнеры и на контейнерных площадках запрещено складировать отходы, образованные при проведении капитального ремонта, включая демонтированные двери и окна, старый линолеум, бой кирпича, куски бетона и гипсокартона. Строительный мусор вывозится по отдельным заявкам и договорам. Для этого жителям региона необходимо обратиться к регоператору лично или через свою управляющую компанию. Решение о централизованном вывозе строительного мусора принимается на общем собрании собственников жилья.

При этом управляющая домом организация, либо сами собственники могут заключить договор на вывоз строительного мусора, определив место для сбора отходов и график вывоза. А региональный оператор может установить специальный контейнер (бункер /мульду) для строительных отходов. На общем собрании собственники могут утвердить включение оплаты за услугу по вывозу строительного мусора в плату за содержание жилых помещений или провести отдельной строкой за жилищную услугу по вывозу строительного мусора.

Специалисты ООО «Экоград-Н» призывают жителей региона выбрасывать мусор только в предназначенные для этого места — мусоропроводы, контейнеры и бункеры на спецплощадках, уплотнять коробки, пластиковые и металлические бутылки и банки перед выбросом мусора. Это позволит уменьшить объем отходов в контейнерах. А медицинские отходы следует сначала обработать мыльным раствором, а потом упаковать в отдельный пакет и только после этого выбросить в мусор.

#Общество#Мусорная реформа на Дону#Новости
Подпишитесь