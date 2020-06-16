Жителям Ростовской области напомнили, что нельзя выбрасывать в мусор

Так, к твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К такому виду отходов относятся товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений. Крупногабаритный мусор, который невозможно складировать в контейнерах, необходимо размещать в специальном контейнере-бункере или на площадках для КГО. Вывоз таких отходов производится спецтранспортом по отдельному графику.