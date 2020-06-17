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Posted 17 июня 2020, 14:14

Published 17 июня 2020, 14:14

Modified 17 сентября 2022, 17:12

Updated 17 сентября 2022, 17:12

Отельеры пожаловались главному санврачу Ростовской области на «рекомендации» Поповой

Отельеры пожаловались главному санврачу Ростовской области на «рекомендации» Поповой

17 июня 2020, 14:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) обратилась к главному санитарному грачу Ростовской области с просьбой разъяснить статус рекомендаций Роспотребнадзора РФ для отелей и гостиниц, работающих в условиях коронавирусной инфекции, сообщила RostovGazeta директор АПИГ Елена Папиж.

В Рекомендации Роспотребнадзора РФ по профилактике COVID-19 в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания говорится о том, что в случае выявления у сотрудника отеля или гостя коронавирусной инфекции, «объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими рекомендациями».

Рекомендации подписала Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова 4 июня. Согласно документу, все затраты на проведение тестов в случае выявлении вируса в учреждении понесет работодатель.

«Если это рекомендации, то они должны быть добровольными к исполнению. В связи с этим Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области сделала запрос в Роспотребнадзор региона. Должны ли мы каждой ее букве следовать? Отельеры несут определенную финансовую нагрузку. Ковидные тесты всех сотрудников — это непозволительная роскошь в условиях трехмесячного простоя. Мы с 28 марта закрыты и денег ни у кого нет. Нам отключают свет, поставщики коммунальных услуг предупреждают, что обратятся в суд за неуплату. А каждый тест стоит две тысячи рублей, сотрудников в гостинице может быть 150 — 250 человек», — говорит Папиж.

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