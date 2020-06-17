Отельеры пожаловались главному санврачу Ростовской области на «рекомендации» Поповой

«Если это рекомендации, то они должны быть добровольными к исполнению. В связи с этим Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области сделала запрос в Роспотребнадзор региона. Должны ли мы каждой ее букве следовать? Отельеры несут определенную финансовую нагрузку. Ковидные тесты всех сотрудников — это непозволительная роскошь в условиях трехмесячного простоя. Мы с 28 марта закрыты и денег ни у кого нет. Нам отключают свет, поставщики коммунальных услуг предупреждают, что обратятся в суд за неуплату. А каждый тест стоит две тысячи рублей, сотрудников в гостинице может быть 150 — 250 человек», — говорит Папиж.