Отельеры пожаловались главному санврачу Ростовской области на «рекомендации» Поповой

Posted 17 июня 2020, 14:14
Published 17 июня 2020, 14:14
Modified 17 сентября 2022, 17:12
Updated 17 сентября 2022, 17:12
В Рекомендации Роспотребнадзора РФ по профилактике COVID-19 в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания говорится о том, что в случае выявления у сотрудника отеля или гостя коронавирусной инфекции, «объем и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке, установленном соответствующими рекомендациями».
Рекомендации подписала Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова 4 июня. Согласно документу, все затраты на проведение тестов в случае выявлении вируса в учреждении понесет работодатель.
«Если это рекомендации, то они должны быть добровольными к исполнению. В связи с этим Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области сделала запрос в Роспотребнадзор региона. Должны ли мы каждой ее букве следовать? Отельеры несут определенную финансовую нагрузку. Ковидные тесты всех сотрудников — это непозволительная роскошь в условиях трехмесячного простоя. Мы с 28 марта закрыты и денег ни у кого нет. Нам отключают свет, поставщики коммунальных услуг предупреждают, что обратятся в суд за неуплату. А каждый тест стоит две тысячи рублей, сотрудников в гостинице может быть 150 — 250 человек», — говорит Папиж.