Суд признал законным снос принадлежащих депутату автосалонов KIA в Ростове

Спустя несколько месяцев автодилер обратился в суд с требованием признать право собственности на объекты. Компания признала, что они были возведены без разрешения. Более того, проведенная по заказу «Юг-Моторс» экспертиза показала, что у автосалонов все же есть фундамент, а, значит, и здания являются капитальными.