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Posted 17 июня 2020, 07:30

Published 17 июня 2020, 07:30

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Суд признал законным снос принадлежащих депутату автосалонов KIA в Ростове

17 июня 2020, 07:30
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Юг-Моторс», которое пыталось оспорить снос автосалонов и малярного цеха, говорится на сайте «Электронное правосудие».

В августе 2018 года арбитражный суд Ростовской области не признал законным решение городского департамента имущественно-земельных отношений о сносе автосалонов компании и малярного цеха. Общая площадь автосалонов составила 4,8 тысячи квадратных метров, а малярного цеха — 1,3 тысячи «квадратов». ДИЗО настаивало на том, что объекты были построены без разрешения, однако суд заключил, что у строений нет фундамента и поэтому они не являются капитальными.

Спустя несколько месяцев автодилер обратился в суд с требованием признать право собственности на объекты. Компания признала, что они были возведены без разрешения. Более того, проведенная по заказу «Юг-Моторс» экспертиза показала, что у автосалонов все же есть фундамент, а, значит, и здания являются капитальными.

Но суд отказал в этом требовании. В решении отмечается, что компания не приняла своевременные меры для получения разрешения на строительство и препятствовала к легальному осуществлению строительства. Тем самым суд признал требование городских властей о сносе построек.

ООО «Юг-Моторс» является официальным дилером автомобилей KIA в Ростовской области. По информации системы СПАРК, компания принадлежит Вячеславу Камышному, который является депутатом Ростовской городской думы шестого созыва.

По данным системы СПАРК, единственным владельцем ООО «Юг-Моторс» является Вячеслав Камышный — депутат Гордумы Ростова шестого созыва, член комиссии по бюджету, местным налогам и сборам и муниципальной собственности.

По данным финансовой отчетности, в 2019 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль сократилась за год более чем в два раза — до 12,9 млн руб.

#Анна Петрова#Экономика#Новости
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