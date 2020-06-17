Суд признал законным снос принадлежащих депутату автосалонов KIA в Ростове

Posted 17 июня 2020, 07:30
Published 17 июня 2020, 07:30
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
В августе 2018 года арбитражный суд Ростовской области не признал законным решение городского департамента имущественно-земельных отношений о сносе автосалонов компании и малярного цеха. Общая площадь автосалонов составила 4,8 тысячи квадратных метров, а малярного цеха — 1,3 тысячи «квадратов». ДИЗО настаивало на том, что объекты были построены без разрешения, однако суд заключил, что у строений нет фундамента и поэтому они не являются капитальными.
Спустя несколько месяцев автодилер обратился в суд с требованием признать право собственности на объекты. Компания признала, что они были возведены без разрешения. Более того, проведенная по заказу «Юг-Моторс» экспертиза показала, что у автосалонов все же есть фундамент, а, значит, и здания являются капитальными.
Но суд отказал в этом требовании. В решении отмечается, что компания не приняла своевременные меры для получения разрешения на строительство и препятствовала к легальному осуществлению строительства. Тем самым суд признал требование городских властей о сносе построек.
ООО «Юг-Моторс» является официальным дилером автомобилей KIA в Ростовской области. По информации системы СПАРК, компания принадлежит Вячеславу Камышному, который является депутатом Ростовской городской думы шестого созыва.
По данным системы СПАРК, единственным владельцем ООО «Юг-Моторс» является Вячеслав Камышный — депутат Гордумы Ростова шестого созыва, член комиссии по бюджету, местным налогам и сборам и муниципальной собственности.
По данным финансовой отчетности, в 2019 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль сократилась за год более чем в два раза — до 12,9 млн руб.