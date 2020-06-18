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Posted 18 июня 2020, 06:33

Published 18 июня 2020, 06:33

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Частный инвестор будет содержать парк на Мацоты в Новочеркасске

18 июня 2020, 06:33
Потенциальный концессионер появился у парка в Октябрьском микрорайоне Новочеркасска, сообщили в городской администрации.

Готовность вложить 18 миллионов рублей в содержание и развитие парка выразил частный бизнесмен из Октябрьского сельского района, уже имеющий опыт такого сотрудничества.

Сразу после подписания договора новый инвестор занялся поливом насаждений и восстановлением газона, пострадавшего от жары. Бизнесмену предстоит отремонтировать поломанные тренажеры, установить мусорные контейнеры и биотуалеты, провести воду, свет и организовать парковку. Также в парке появятся аттракционы и точки общепита, которые попросили жители города.

Кроме того, бизнесмен намерен охранять парк от вандалов, которые и поломали тренажеры. Сейчас усилят охрану в нерабочее время и установят часы посещения, а в следующем году парк огородят, организуют входную группу и видеонаблюдение.

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