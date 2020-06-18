Частный инвестор будет содержать парк на Мацоты в Новочеркасске

Posted 18 июня 2020, 06:33
Published 18 июня 2020, 06:33
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
Готовность вложить 18 миллионов рублей в содержание и развитие парка выразил частный бизнесмен из Октябрьского сельского района, уже имеющий опыт такого сотрудничества.
Сразу после подписания договора новый инвестор занялся поливом насаждений и восстановлением газона, пострадавшего от жары. Бизнесмену предстоит отремонтировать поломанные тренажеры, установить мусорные контейнеры и биотуалеты, провести воду, свет и организовать парковку. Также в парке появятся аттракционы и точки общепита, которые попросили жители города.
Кроме того, бизнесмен намерен охранять парк от вандалов, которые и поломали тренажеры. Сейчас усилят охрану в нерабочее время и установят часы посещения, а в следующем году парк огородят, организуют входную группу и видеонаблюдение.