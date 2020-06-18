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Posted 18 июня 2020, 06:35

Published 18 июня 2020, 06:35

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Поголовье разносчиков бешенства увеличилось в Ростовской области

18 июня 2020, 06:35
В Ростовской области увеличилась численность обыкновенной лисицы и корсака, сообщили в региональном биосферном заповеднике.

«Активно размножаются в этом году обыкновенная лисица и корсак, в отдельных семьях этих животных насчитывается до 11 щенков», — сказано в сообщении.

Сейчас молодое поголовье лисиц уже подросло и начинает активно обследовать охотничьи территории своих родителей, а некоторые уходят далеко от своих выводковых нор.

Лисица является основным разносчиком бешенства в Ростовской области, для сокращения случаев заболевания среди диких и домашних плотоядных животных в регионе регулярно раскладывают приманки с вакциной. Кроме того, справиться с вспышками заболевания помогает контролируемый отстрел лисиц.

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