Поголовье разносчиков бешенства увеличилось в Ростовской области

Posted 18 июня 2020, 06:35
Published 18 июня 2020, 06:35
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
«Активно размножаются в этом году обыкновенная лисица и корсак, в отдельных семьях этих животных насчитывается до 11 щенков», — сказано в сообщении.
Сейчас молодое поголовье лисиц уже подросло и начинает активно обследовать охотничьи территории своих родителей, а некоторые уходят далеко от своих выводковых нор.
Лисица является основным разносчиком бешенства в Ростовской области, для сокращения случаев заболевания среди диких и домашних плотоядных животных в регионе регулярно раскладывают приманки с вакциной. Кроме того, справиться с вспышками заболевания помогает контролируемый отстрел лисиц.