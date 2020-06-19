rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бюллетени для общероссийского голосования переданы в города и районы области

19 июня 2020, 14:10
Фото: Избирком РО
Сегодня, 19 июня, Избирательной комиссией Ростовской области были приняты в типографии бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Количество бюллетеней превышает 3 миллиона.

Посредством спецтранспорта Главного центра специальной связи по Ростовской области бюллетени будут доставлены в города и районы области.

Не позднее 23 июня бюллетени будут переданы на участки для голосования.

— На участках сохранность бюллетеней обеспечит полиция в круглосуточном режиме, — отметил Андрей Буров.

Уже 25 июня начнется голосование. Напомним, оно будет возможным в том числе и вне помещений для голосования: на дому и на придомовых территориях.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28