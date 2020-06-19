Бюллетени для общероссийского голосования переданы в города и районы области

Количество бюллетеней превышает 3 миллиона.
Посредством спецтранспорта Главного центра специальной связи по Ростовской области бюллетени будут доставлены в города и районы области.
Не позднее 23 июня бюллетени будут переданы на участки для голосования.
— На участках сохранность бюллетеней обеспечит полиция в круглосуточном режиме, — отметил Андрей Буров.
Уже 25 июня начнется голосование. Напомним, оно будет возможным в том числе и вне помещений для голосования: на дому и на придомовых территориях.