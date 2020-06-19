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Экс-начальника налоговой службы Ростовской области судят за взятки

19 июня 2020, 13:37
Фото: pxhere.com
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления ФНС России по Нижегородской области Владимира Шелепова рассматривает Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, сообщил RostovGazeta сотрудник суда.

Шелепов являлся начальником УФНС Ростовской области с 2011 по 2015 годы, затем был переведен на должность главного налоговика Нижегородской области.

Задержали его в 2018 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Шелеповым в составе группы обвиняемых оказались начальник отдела ФНС по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода «Донское золото» Оник Мамиконов, директор компании Радий Орлов, бухгалтер Вера Рядных, предприниматель Абдулкадир Гаджиев.

Они подозреваются в получении взяток, посредничестве и мошенничестве, свою вину все обвиняемые отрицают. Уголовное дело в отношении шестерых обвиняемых поступило в Ленинский районный суд 22 апреля, заседания трижды были отменены. Следующее судебное заседание назначено на 3 июля.

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