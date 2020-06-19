Экс-начальника налоговой службы Ростовской области судят за взятки

Шелепов являлся начальником УФНС Ростовской области с 2011 по 2015 годы, затем был переведен на должность главного налоговика Нижегородской области.
Задержали его в 2018 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Шелеповым в составе группы обвиняемых оказались начальник отдела ФНС по Аксайскому району и Батайску Дмитрий Белекчи, бывший владелец маслозавода «Донское золото» Оник Мамиконов, директор компании Радий Орлов, бухгалтер Вера Рядных, предприниматель Абдулкадир Гаджиев.
Они подозреваются в получении взяток, посредничестве и мошенничестве, свою вину все обвиняемые отрицают. Уголовное дело в отношении шестерых обвиняемых поступило в Ленинский районный суд 22 апреля, заседания трижды были отменены. Следующее судебное заседание назначено на 3 июля.