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Редкое природное явление испугало ростовчан

19 июня 2020, 11:22
Фото: vk.com/rostovnadonu.
Жители Ростова-на-Дону обсуждают в социальных сетях гало вокруг солнца, снимки местного фотографа с необычным природным явлением попали в Интернет.

В пятницу, 19 июня в небе над Ростовом появилось гало. Гало является редким оптическим явлением, оно возникает из-за отражения или преломления света в ледяных кристаллах облаков или тумана. Явление запечатлел ростовский фотограф Денис Демков.

Фото: Денис Демков

Радужное кольцо вокруг солнца вызвало немало эмоций у жителей города. Некоторые из комментаторов предположили, что гало является предвестником града. «Прячьте себя и машины. Будет град как в Адыгее день назад», — написал один из жителей города. С ним согласился другой ростовчанин: «Недавно в Ростовской области тоже гало было, а потом град».

«Это американцы испытывают оружие климатическое», — пошутил еще один подписчик. «Это Билл Гейтс запустил вышки 5G», — поддержал шутку другой комментатор.

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