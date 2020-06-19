Редкое природное явление испугало ростовчан

В пятницу, 19 июня в небе над Ростовом появилось гало. Гало является редким оптическим явлением, оно возникает из-за отражения или преломления света в ледяных кристаллах облаков или тумана. Явление запечатлел ростовский фотограф Денис Демков.
Радужное кольцо вокруг солнца вызвало немало эмоций у жителей города. Некоторые из комментаторов предположили, что гало является предвестником града. «Прячьте себя и машины. Будет град как в Адыгее день назад», — написал один из жителей города. С ним согласился другой ростовчанин: «Недавно в Ростовской области тоже гало было, а потом град».
«Это американцы испытывают оружие климатическое», — пошутил еще один подписчик. «Это Билл Гейтс запустил вышки 5G», — поддержал шутку другой комментатор.