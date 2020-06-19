Редкое природное явление испугало ростовчан

Радужное кольцо вокруг солнца вызвало немало эмоций у жителей города. Некоторые из комментаторов предположили, что гало является предвестником града. «Прячьте себя и машины. Будет град как в Адыгее день назад», — написал один из жителей города. С ним согласился другой ростовчанин: «Недавно в Ростовской области тоже гало было, а потом град».