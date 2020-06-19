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Захоронения солдат в Ростовской области забрасывают из-за отсутствия паспортов

19 июня 2020, 13:41
Фото: RostovGazeta
В Ростове есть ряд заброшенных захоронений, за которыми не ухаживают из-за отсутствия паспортов, рассказал эксперт Общественной палаты Ростовской области Николай Ларин на круглом столе в пятницу.

Ларин отметил, что заброшенное воинское захоронение нашли около церкви Сурб-Хач. «Еще одно захоронение ополченцев, погибших в 1942 году, есть в Александровке. Там тоже картина не самая радужная», — добавил он.

По словам общественника, такие захоронения есть по всей территории города. «На эту проблему влияет то, что нет паспортизации захоронений. Соответственно, нет надзорных функций у городских властей. Почему это не получилось? Кто не досмотрел? Почему в 75 лет после Победы мы не смогли внести эти захоронения в реестр?», — отметил Ларин.

Общественник добавил, что останки могут пострадать при очистке реки Темерник в Октябрьском районе. «Там находились лазареты и другие медучреждения, есть подтвержденные места захоронений. Сегодня в этих местах проводится очистка реки Темерник в составе пешеходной зоны. И есть большая вероятность, что останки наших воинов выкопают и вывезут в непонятном состоянии или закатают в асфальт», — добавил он.

Как утверждает Ларин, в Ростове занимаются вопросами захоронений только «одержимые и одиозные» люди. «По большей части это осуществляется за собственные денежные средства», — рассказал он. Общественник считает, что власти нужно вести обсуждения на эту тему, выдвигать инициативы, принимать какие-то законодательные акты или отдавать брошенные захоронения в обслуживание.

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