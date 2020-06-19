Захоронения солдат в Ростовской области забрасывают из-за отсутствия паспортов

По словам общественника, такие захоронения есть по всей территории города. «На эту проблему влияет то, что нет паспортизации захоронений. Соответственно, нет надзорных функций у городских властей. Почему это не получилось? Кто не досмотрел? Почему в 75 лет после Победы мы не смогли внести эти захоронения в реестр?», — отметил Ларин.