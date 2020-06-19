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Заключительная репетиция парада Победы прошла в Ростове

19 июня 2020, 06:36
Фото: structure.mil.ru
Вечером 18 июня в Ростове-на-Дону провели заключительную репетицию парада в честь 70-летней годовщины Великой Победы, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«В военном параде на Театральной площади города приняли участие более 2,3 тысячи военнослужащих Южного военного округа, было задействовано более 1 тысячи представителей других силовых структур и ведомств», — сказано в сообщении.

По Театральной площади прошла колонна военной техники, в том числе танки Т-34-85 и БМ-13 «Катюша», стоявшие на вооружении Красной армии в годы ВОВ. В небе над Ростовом воздушную часть парада отработали 45 экипажей вертолетов и самолетов, которые поднялись с шести аэродромов Дона и Кубани.

Отмечается, что при проведении тренировки соблюдали все необходимые санитарные меры.

Парад Победы пройдет 24 июня в Ростове и Новочеркасске.

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