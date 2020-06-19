Заключительная репетиция парада Победы прошла в Ростове

«В военном параде на Театральной площади города приняли участие более 2,3 тысячи военнослужащих Южного военного округа, было задействовано более 1 тысячи представителей других силовых структур и ведомств», — сказано в сообщении.
По Театральной площади прошла колонна военной техники, в том числе танки Т-34-85 и БМ-13 «Катюша», стоявшие на вооружении Красной армии в годы ВОВ. В небе над Ростовом воздушную часть парада отработали 45 экипажей вертолетов и самолетов, которые поднялись с шести аэродромов Дона и Кубани.
Отмечается, что при проведении тренировки соблюдали все необходимые санитарные меры.