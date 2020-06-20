О семнадцатилетнем вратаре «Ростова» заговорили в Британии после матча с «Сочи»

Напомним, что «Ростов» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу с разгромным счетом 10:1. На поле против опытных футболистов из команды «Сочи» вышли воспитанники футбольной академии, самому младшему из которых недавно исполнилось 16 лет. Юные спортсмены заменили на поле основной состав «Ростова», который вынужден был уйти на карантин из-за коронавируса у шестерых игроков.