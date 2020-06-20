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О семнадцатилетнем вратаре «Ростова» заговорили в Британии после матча с «Сочи»

20 июня 2020, 11:15
Фото: dailymail.co.uk
Британское издание Daily Mail отметило игру 17-летнего вратаря Дениса Попова, который за матч «Ростова» с «Сочи» установил рекорд Российской премьер-лиги.

В материале издания говорится, что команда Российской премьер-лиги пропустила десять мячей, но даже Рой Кин не может винить в этом голкипера после того, как 17-летний игрок Денис Попов установил новый рекорд по сбитым броскам.

Напомним, что «Ростов» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу с разгромным счетом 10:1. На поле против опытных футболистов из команды «Сочи» вышли воспитанники футбольной академии, самому младшему из которых недавно исполнилось 16 лет. Юные спортсмены заменили на поле основной состав «Ростова», который вынужден был уйти на карантин из-за коронавируса у шестерых игроков.

РПЛ при этом разрешила перенести игру при согласии обеих сторон, но в «Сочи» ответили отказом.

При этом первый гол забил на 53 секунде игры 17-летний ростовчанин Роман Романов. А голкипер Денис Попов сумел сделать 15 сейвов за матч, в том числе один пенальти.

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