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Ростовчане сравнили появившееся в небе гало с облучением сигналом 5G

20 июня 2020, 04:31
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Среди жителей Ростова-на-Дону началось бурное обсуждение гало вокруг солнца, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

В небе над Ростовом гало появилось в пятницу. Это редкое оптическое явление, которое можно увидеть из-за отражения или преломления света в ледяных кристаллах облаков или тумана.

Местные жители сделали фотографии и разместили в Интернете. Многие пользователи с юмором отнеслись к такому явлению.

«Это Билл Гейтс запустил вышки 5G. Начинается процесс облучения», — пошутили горожане.

Другие местные жители предположили, что после гало может начаться град.

«Сейчас около парка Горького все достали свои телефоны и начали снимать», — прозвучало в комментариях.

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