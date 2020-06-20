Ростовчане сравнили появившееся в небе гало с облучением сигналом 5G

В небе над Ростовом гало появилось в пятницу. Это редкое оптическое явление, которое можно увидеть из-за отражения или преломления света в ледяных кристаллах облаков или тумана.
Местные жители сделали фотографии и разместили в Интернете. Многие пользователи с юмором отнеслись к такому явлению.
«Это Билл Гейтс запустил вышки 5G. Начинается процесс облучения», — пошутили горожане.
Другие местные жители предположили, что после гало может начаться град.
«Сейчас около парка Горького все достали свои телефоны и начали снимать», — прозвучало в комментариях.