rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вандалы решили вытоптать в ростовском парке все цветы

20 июня 2020, 16:42
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону появились вандалы, которые периодически вытаптывают в парке цветы, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель рассказал о компании молодых людей, который приходят на отдых в парк имени Максима Горького. Они предпочитают гулять не по траве, а по цветам, которые высадили в виде звезды к 75-летию со Дня победы в войне.

«Пока одни пытаются наводить красоту, тратят силы и деньги, другие ее уничтожают, как варвары и саранча. В некоторых местах вместо цветов осталась земля», — сказано в сообщении.

Ростовчанин рассказал, что сделал замечание, однако ему указали на отсутствие предупреждающих табличек. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок молодых людей.

«Что за мысли в головах у этих ничтожеств? Зачем осознанно портить чужой труд, направленный на облагораживание, создание красоты и, который стоит денег?», — прозвучало в комментариях.

Материалы по теме
На Дону 18-летний вандал повредил 12 надгробий на кладбищеПолиция ищет вандала, разгромившего 37 могил в Ростове Вандал в Ростове выломал шлагбаум для проезда
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28