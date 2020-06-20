Вандалы решили вытоптать в ростовском парке все цветы

Местный житель рассказал о компании молодых людей, который приходят на отдых в парк имени Максима Горького. Они предпочитают гулять не по траве, а по цветам, которые высадили в виде звезды к 75-летию со Дня победы в войне.
«Пока одни пытаются наводить красоту, тратят силы и деньги, другие ее уничтожают, как варвары и саранча. В некоторых местах вместо цветов осталась земля», — сказано в сообщении.
Ростовчанин рассказал, что сделал замечание, однако ему указали на отсутствие предупреждающих табличек. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок молодых людей.
«Что за мысли в головах у этих ничтожеств? Зачем осознанно портить чужой труд, направленный на облагораживание, создание красоты и, который стоит денег?», — прозвучало в комментариях.