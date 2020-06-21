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Желающих помочь убрать свалку возле Цыганского озера ищут в Ростове

21 июня 2020, 13:36
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону ищут добровольцев на субботник возле Цыганского озера, сообщается в городском паблике.

Фотографии захламленной территории опубликовали очевидцы. «Возле Цыганского озера местные отдыхающие развели несусветную свалку. Неужели это мы оставим будущим поколениям?», — написал автор поста.

В комментариях одна из ростовчанок написала, что они хотят провести там субботник и ищут желающих, несколько человек сразу же откликнулись.

Сам же факт свалки не вызвал удивления у горожан. «Я все чаще склоняюсь к мысли, что наши люди достойны того, как они живут и что с ними делает правительство», — написал один из комментаторов.

Ранее на свалке в Левенцовке в Ростове нашли полтонны свиных шкур.

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