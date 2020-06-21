Желающих помочь убрать свалку возле Цыганского озера ищут в Ростове

Фотографии захламленной территории опубликовали очевидцы. «Возле Цыганского озера местные отдыхающие развели несусветную свалку. Неужели это мы оставим будущим поколениям?», — написал автор поста.
В комментариях одна из ростовчанок написала, что они хотят провести там субботник и ищут желающих, несколько человек сразу же откликнулись.
Сам же факт свалки не вызвал удивления у горожан. «Я все чаще склоняюсь к мысли, что наши люди достойны того, как они живут и что с ними делает правительство», — написал один из комментаторов.