Что нужно делать жителям Ростовской области после затмения

Жители Ростовской области могли наблюдать солнечное затмение в воскресенье, 21 июня.
Затмение — это момент, когда оба светила — Солнце и Луна — вступают в контакт, когда лунная реальность, реальность непроявленных внутренних подсознательных процессов начинает вмешиваться и подавлять Солнечную реальность, реальность проявленную и осознанную.
Именно возросшее влияние подсознания, влияние процессов в нашей психике, которые мы не видим и не осознаем, дает эффекты искаженного восприятия человеком событий, нервозности, капризности, совершение действий, которые при других условиях мы бы никогда не совершили. Внутренние процессы выходят на поверхность, они становятся видимыми, наросла их критическая масса, и они требуют осознания, чтобы ваша судьба смогла перейти на новый виток развития.
Ведь момент затмения — это точка перехода в новую реальность.
Действие затмения продолжается довольно долго, начинается оно примерно за месяц до самого момента затмения и продолжает влиять месяц после затмения. Конечно, чем ближе к самому дню затмения, тем мощнее ощущается это влияние.
В период затмений, особенно в сам день затмения, по возможности лучше не принимать никаких значимых решений. Важно помнить, что в текущий момент вы не можете трезво оценивать реальность целиком. Дела, начатые в период затмения, будут протекать непредсказуемо, привлекая ваше внимание к проблемной части, причину которой просто необходимо осознать. В сети много информации о том, что нужно загадывать желания в этот день, чего как раз делать не стоит по выше обозначенной причине.
Внешние перемены, происходящие в данный период в вашей жизни, будут особенно судьбоносными, и их нужно тщательно отслеживать и анализировать: почему это событие произошло? Какова причина причина этого события внутри меня?
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