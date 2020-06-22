Что нужно делать жителям Ростовской области после затмения

В период затмений, особенно в сам день затмения, по возможности лучше не принимать никаких значимых решений. Важно помнить, что в текущий момент вы не можете трезво оценивать реальность целиком. Дела, начатые в период затмения, будут протекать непредсказуемо, привлекая ваше внимание к проблемной части, причину которой просто необходимо осознать. В сети много информации о том, что нужно загадывать желания в этот день, чего как раз делать не стоит по выше обозначенной причине.