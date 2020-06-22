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Стая диких кабанят перепугала отдыхающих ростовчан и разорила их пикник

21 июня 2020, 21:27
Фото: vk.com/rostovnadonu
Семью ростовчан, отдыхающую на берегу реки Дон, испугала многочисленная стая юных вепрей во главе с матерью-кабаном, видео появилось в одной из популярных соцсетей.

Из видеоролика следует, что люди отдыхали и рыбачили на берегу реки Дон. Неожиданно из кустов появилось около десятка диких кабанят.

Туристам пришлось схватить своих собак и спрятаться в лодке. А кабаны тем временем принялись за имущество, оставшееся на берегу. Вслед за поросятами появилась взрослая самка кабана. Чем закончилась неожиданная встреча дикой природы и человека, остается неизвестным.

Многие пользователи паблика нашли в произошедшем повод для шуток и сарказма: «День первый: пришли кабаны и отжали поляну. День второй: собрались духом, спрятали собаку и отжали поляну у кабанов. День третий: приехал Рыбнадзор и всем выписали штрафы за отсутствие масок, кабаны успели сбежать», — написал один из комментаторов. «Это семья кабанов, гуляя ниже по Дону, встретила двуногих», — пошутил другой ростовчанин. «По Дону гуляет кабан молодой», — перефразировал известную песню еще один пользователь соцсети.

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