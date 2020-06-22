Стая диких кабанят перепугала отдыхающих ростовчан и разорила их пикник

Многие пользователи паблика нашли в произошедшем повод для шуток и сарказма: «День первый: пришли кабаны и отжали поляну. День второй: собрались духом, спрятали собаку и отжали поляну у кабанов. День третий: приехал Рыбнадзор и всем выписали штрафы за отсутствие масок, кабаны успели сбежать», — написал один из комментаторов. «Это семья кабанов, гуляя ниже по Дону, встретила двуногих», — пошутил другой ростовчанин. «По Дону гуляет кабан молодой», — перефразировал известную песню еще один пользователь соцсети.