Дольщики ЖК «5 элемент» в Ростове пожаловались на затягивание сроков сдачи новостроек

Posted 23 июня 2020, 15:54
Published 23 июня 2020, 15:54
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
В микрорайоне Левенцовский застройщик ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» возводит ЖК «5 элемент». Всего, согласно проекту, здесь будет построено 32 многоэтажных дома, четыре дома сданы в срок, четыре - на этапе строительства. Застройщик не успевает сдать вовремя два дома. С апреля строители переносят сроки ввода объектов, согласно последним обещаниям, дома будут сданы в конце текущего года.
Дольщики опасаются, что в свои квартиры они не смогут въехать и в декабре 2020 года.
«Сроки сдачи корпусов 5-2.2 и 5-2.1 сдвигаются постоянно. Застройщик использует решение президента об отмене неустойки за срыв сроков строительства из-за коронавируса и направляет наши деньги на строительство других объектов. При этом сроки сдачи других домов не меняются, их сдадут по плану - в августе и сентябре 2020 года», - говорит Разживин.
Многие возмущенные дольщики, по словам Разживина, планируют расторгнуть договор с застройщиком. Есть и те, кто приобретал жилье в ЖК «5 элемент» по военной ипотеке, некоторые переплатили огромные суммы за квадратные метры, надеясь на скорую сдачу объекта. Сотрудники пресс-службы ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» объяснили ситуацию со срывом сроков сдачи двух домов пандемией.
«В связи с пандемией ряд процессов у поставщиков инженерного оборудования был приостановлен. На данный момент заводы-изготовители выходят на необходимые производственные обороты, но в случае с ЖК «5 элемент» вынужденный простой повлиял на строительство корпусов 5-2.1 и 5-2.2 – срок ввода в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2020 года. На данный момент на объектах завершаются монтажные работы и прокладка коммуникаций. В ближайшее время строители планируют начать покраску корпуса 5-2.2», - сообщили в компании.