Дольщики ЖК «5 элемент» в Ростове пожаловались на затягивание сроков сдачи новостроек

«В связи с пандемией ряд процессов у поставщиков инженерного оборудования был приостановлен. На данный момент заводы-изготовители выходят на необходимые производственные обороты, но в случае с ЖК «5 элемент» вынужденный простой повлиял на строительство корпусов 5-2.1 и 5-2.2 – срок ввода в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2020 года. На данный момент на объектах завершаются монтажные работы и прокладка коммуникаций. В ближайшее время строители планируют начать покраску корпуса 5-2.2», - сообщили в компании.