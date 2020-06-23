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Posted 23 июня 2020, 10:29

Published 23 июня 2020, 10:29

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

На деревья и кусты в Ростове в этом году потратят почти 90 млн рублей

23 июня 2020, 10:29
Комплексное озеленение в Ростове-на-Дону в этом году обойдется бюджету города в 88,6 миллионов рублей, заявил во время заседания Гордумы замглавы Администрации города Алексей Пикалов.

В основном в этом году планируется озеленить парки и скверы, территории вдоль улиц, объектов здравоохранения, образования и предприятий. На высадку деревьев будет потрачено более 46 миллионов рублей, а на кустарники — более 41 млн рублей. До 2024 года планируется высадить более 15 тысяч деревьев и более 50 тысяч кустарников.

«В 2020 году на высадку деревьев и кустарников из городского бюджета выделено 88,6 миллионов рублей, в рамках которого будет высажено 5,2 тысячи деревьев и 16,8 тысяч кустарников», — сказал Пикалов.

Чиновник отметил, что уже сейчас из внебюджетных средств в городе высажено более семи тысяч деревьев и 24 тысячи кустарников. Особое внимание уделялось озеленению территорий вдоль разделительных полос.

«В весенний период, в том числе из внебюджетных источников, выполнен ремонт газона почти на 90 тысяч квадратных метров. По таким объектам, как проспект Соколова, бульвар Пушкинский, Ворошиловский, Стачки, парк „Дружбы“ и бульвар Комарова», — добавил Пикалов.

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