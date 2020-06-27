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Posted 27 июня 2020, 17:06

Published 27 июня 2020, 17:06

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Ростовчане пожаловались на ночной вой обезвоженных животных

27 июня 2020, 17:06
В Ростове-на-Дону на передержке по улице Евдокимова животные находятся в жутких условиях, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показал клетку для животных. Рядом был разбросан строительный мусор.

«Животные находятся в жутких антисанитарных условиях. В такую жару сидят без воды. Вы не представляете, как жутко слышать вой по ночам», — говорится в публикации.

Отмечается, что здесь держат собак и кошек. Пользователи в комментариях предложили жаловаться в соответствующие органы.

«Живодеры они. Когда-то кот был у меня, я его оставляла у людей на передержке, а забрала худого и голодного», — написала местная жительница.

#Общество#Новости
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