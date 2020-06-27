Ростовчане пожаловались на ночной вой обезвоженных животных

Posted 27 июня 2020, 17:06
Published 27 июня 2020, 17:06
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Автор публикации разместил фото, на котором показал клетку для животных. Рядом был разбросан строительный мусор.
«Животные находятся в жутких антисанитарных условиях. В такую жару сидят без воды. Вы не представляете, как жутко слышать вой по ночам», — говорится в публикации.
Отмечается, что здесь держат собак и кошек. Пользователи в комментариях предложили жаловаться в соответствующие органы.
«Живодеры они. Когда-то кот был у меня, я его оставляла у людей на передержке, а забрала худого и голодного», — написала местная жительница.