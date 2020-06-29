Ростовский астролог рассказала, как планировать дела на грядущую неделю

Posted 29 июня 2020, 08:33
Published 29 июня 2020, 08:33
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
Наряду с ретроградностью планет и с влиянием затмений, о которых я писала ранее, на жизнь всех людей влияет Луна: то, в каком знаке она находится, и как взаимодействует с другими планетами.
Во-первых, во время своего движения Луна переходит из одного знака зодиака в другой, и тем самым акцентирует определенные сферы жизни. Это влияние можно использовать. Например, если вы планируете начать обучение, то для этого подойдет Луна в знаке близнецов или стрельца.
Во-вторых, двигаясь по знакам Зодиака, Луна вступает во взаимодействия с другими планетами. Это взаимодействие может быть позитивным (например, благоприятная связь с Венерой делает день хорошим для занятий творчеством) и напряженными (неблагоприятная связь с Марсом делает день не очень удачным для переговоров из-за общей атмосферы вспыльчивости и воинственности). Это также можно использовать. Опять же, если вы хотите начать обучение, то будет лучше, если Луна, находясь в знаке стрельца или близнецов, будет при этом в гармоничном взаимодействии с Меркурием или Юпитером.
Более подробно о том, что значат другие взаимодействия, как и где смотреть эти показатели, вы можете узнать из моего блога.
Помимо того, в каком знаке находится Луна и как взаимодействует с другими планетами, на ваше течение дел могут влиять другие факторы. Бывает и так, что остальные планетарные показатели для вашего гороскопа столь негативны, что легко перебьют даже очень гармоничное положение Луны. Поэтому при планировании действительно важных событий, таких как брак, регистрация бизнеса и так далее, необходимо обращаться к астрологу.
На жизнь людей также влияют периоды, когда Луна свободна от любого взаимодействия. В эти моменты она не запускает никаких процессов и даже оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это период суеты и стагнации во всех делах.
Это так называемая Луна без курса. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до суток и даже более.
В эти моменты лучше заниматься рутинными процессами, начатыми ранее, либо же посвятить это время отдыху.
Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время Луны без курса считается неблагоприятным для начала абсолютно любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска любых новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты. Лучше воздержаться от подачи документов, подписания договоров, трудоустройства на новую работу, покупки машины или квартиры, хирургических операций, а также вступления в брак, регистрации предприятия, денежных вкладов и так далее. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь, или не выполняются в нужном направлении, а бумаги и документы могут быть утеряны.
Ниже я привожу время Луны без курса на эту неделю. В эти периоды лучше воздержаться от новых начинаний, а посвятить время отдыху или рутинной работе:
с 29 июня 16:02 по 30 июня 01:48;
с 2 июля 04:20 по 2 июля 04:21;
с 3 июля 16:06 по 4 июля 07:48.