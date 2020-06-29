Ростовский астролог рассказала, как планировать дела на грядущую неделю

Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время Луны без курса считается неблагоприятным для начала абсолютно любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска любых новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты. Лучше воздержаться от подачи документов, подписания договоров, трудоустройства на новую работу, покупки машины или квартиры, хирургических операций, а также вступления в брак, регистрации предприятия, денежных вкладов и так далее. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь, или не выполняются в нужном направлении, а бумаги и документы могут быть утеряны.