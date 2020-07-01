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Новые автобусы будут возить на соревнования воспитанников спортшкол в Новочеркасске

1 июля 2020, 07:29
Фото: donland.ru
В Ростовской области две школы в Новочерскасске получили новые автобусы, говорится в сообщении регионального правительства.

Микроавтобусы Ford Transit рассчитаны на 17 пассажиров. Машины приобрели за счет областного и муниципального бюджетов. Ключи от автобусов тожественно вручили представителям спортшкол олимпийского резерва № 1 и № 2.

Автобусы полностью адаптированы к перевозке детей. Салоны оборудованы откидными креслами и ремнями безопасности. В автобусах установлены системы спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и тахографы.

По словам замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, у школьников должна быть возможность бесплатного проезда к местам тренировок и соревнований. «Приобретение нового транспорта обеспечивает равенство образовательных возможностей воспитанников отдалённого поселка и городского школьника», - пояснила она.

В обеих школах занимаются более 2,5 тысячи детей.

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