Новые автобусы будут возить на соревнования воспитанников спортшкол в Новочеркасске

По словам замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, у школьников должна быть возможность бесплатного проезда к местам тренировок и соревнований. «Приобретение нового транспорта обеспечивает равенство образовательных возможностей воспитанников отдалённого поселка и городского школьника», - пояснила она.