Новые автобусы будут возить на соревнования воспитанников спортшкол в Новочеркасске

Микроавтобусы Ford Transit рассчитаны на 17 пассажиров. Машины приобрели за счет областного и муниципального бюджетов. Ключи от автобусов тожественно вручили представителям спортшкол олимпийского резерва № 1 и № 2.
Автобусы полностью адаптированы к перевозке детей. Салоны оборудованы откидными креслами и ремнями безопасности. В автобусах установлены системы спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и тахографы.
По словам замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, у школьников должна быть возможность бесплатного проезда к местам тренировок и соревнований. «Приобретение нового транспорта обеспечивает равенство образовательных возможностей воспитанников отдалённого поселка и городского школьника», - пояснила она.
В обеих школах занимаются более 2,5 тысячи детей.