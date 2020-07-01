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В Канаде за сутки выявили 286 новых пациентов с коронавирусом
1 июля 2020, 12:03
Фото: pixabay.com
В Канаде общее число зараженных коронавирусом составило 104,2 тысяч.
Как
пишет
RT, всего в стране за время эпидемии от новой инфекции умерли 8,6 тысяч человек.
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