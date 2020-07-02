В пятницу запустят поезд Ростов — Адлер

Posted 2 июля 2020, 09:39
Published 2 июля 2020, 09:39
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Отменить введенные ограничения стало возможно из-за увеличения пассажиропотока и улучшения эпидемиологической обстановки. Будет возобновлено движение поезда № 642/641 Ростов — Адлер.
«Всего предусмотрены 15 двухэтажных вагонов. Из Ростова состав будет отправляться по нечетным числам, в обратном направлении — по четным», — сказано в сообщении. Отмечается, что билеты уже появились в продаже.
Ранее появилась информация, что в июле отменят ряд электропоездов. До этого говорилось, что в Ростовской области возобновили движение ряда электропоездов, в том числе в рамках проекта «Городская электричка».