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Posted 2 июля 2020, 09:39

Published 2 июля 2020, 09:39

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

В пятницу запустят поезд Ростов — Адлер

2 июля 2020, 09:39
С пятницы снова будет курсировать пассажирский поезд по направлению из Ростова-на-Дону в Адлер, сообщили в РЖД.

Отменить введенные ограничения стало возможно из-за увеличения пассажиропотока и улучшения эпидемиологической обстановки. Будет возобновлено движение поезда № 642/641 Ростов — Адлер.

«Всего предусмотрены 15 двухэтажных вагонов. Из Ростова состав будет отправляться по нечетным числам, в обратном направлении — по четным», — сказано в сообщении. Отмечается, что билеты уже появились в продаже.

Ранее появилась информация, что в июле отменят ряд электропоездов. До этого говорилось, что в Ростовской области возобновили движение ряда электропоездов, в том числе в рамках проекта «Городская электричка».

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