Детским садам и бассейнам разрешили возобновить работу в Ростовской области

Новые послабления начнут действовать с 6 июля. Так, смогут начать работу детские сады, как муниципальные, так и частные.
В полном объеме будут возобновлено предоставление гостиничных услуг. Можно проводить тренировки, но в группах должно быть не более 25 человек.
Разрешено предоставление косметических услуг, однако это не касается СПА-процедур. Возобновить работу могут и бассейны, но на одного посетителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади в воде.
Жителям региона разрешили посещать пляжи.
«Мы идем к нормализации жизни, но следует соблюдать введенные санитарные правила. Особенно это касается работодателей, которые должны обеспечить сотрудников масками», — сообщил губернатор.