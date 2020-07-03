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Детским садам и бассейнам разрешили возобновить работу в Ростовской области

3 июля 2020, 15:53
Фото: pixabay
Глава Ростовской области принял решение смягчить действующие из-за коронавируса ограничения, сообщили в правительстве региона.

Новые послабления начнут действовать с 6 июля. Так, смогут начать работу детские сады, как муниципальные, так и частные.

В полном объеме будут возобновлено предоставление гостиничных услуг. Можно проводить тренировки, но в группах должно быть не более 25 человек.

Разрешено предоставление косметических услуг, однако это не касается СПА-процедур. Возобновить работу могут и бассейны, но на одного посетителя должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади в воде.

Жителям региона разрешили посещать пляжи.

«Мы идем к нормализации жизни, но следует соблюдать введенные санитарные правила. Особенно это касается работодателей, которые должны обеспечить сотрудников масками», — сообщил губернатор.

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