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Posted 3 июля 2020, 08:14

Published 3 июля 2020, 08:14

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Почти 10 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

3 июля 2020, 08:14
В Ростовской области число случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 92, проинформировали в правительстве региона.

За весь период число заболевших составило 9888 человек, из них вылечили 6444 пациента. Умерли 134 зараженных, в том числе четверо за последние сутки.

«Сейчас в больницах остаются 697 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 32 тяжелобольных. Новые случаи заражения зарегистрировали в 20 территориях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что более 8,7 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением. В лабораториях провели уже более 263 тысяч исследований.

Ранее власти региона анонсировали возможную отмену ограничений, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом.

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