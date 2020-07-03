Почти 10 тыс жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Posted 3 июля 2020, 08:14
Published 3 июля 2020, 08:14
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
За весь период число заболевших составило 9888 человек, из них вылечили 6444 пациента. Умерли 134 зараженных, в том числе четверо за последние сутки.
«Сейчас в больницах остаются 697 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 32 тяжелобольных. Новые случаи заражения зарегистрировали в 20 территориях», — сказано в сообщении.
Отмечается, что более 8,7 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением. В лабораториях провели уже более 263 тысяч исследований.
Ранее власти региона анонсировали возможную отмену ограничений, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом.