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Posted 4 июля 2020, 14:20

Published 4 июля 2020, 14:20

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

ФК «Ростов» продолжает набирать в команду подростков

4 июля 2020, 14:20
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с воспитанниками Академии, сообщается на сайте команды.

Долгосрочные контракты подписали Никита Куприянов, Богдан Рогочий и Тимофей Калистратов. Известно, 16-летний Рогочий и 17-летний Калистратов становились победителями Первенства России в составе «Ростов-2003».

Куприянову сейчас 18 лет, он сыграл 18 игр в молодежном первенстве. Также спортсмен попробовал свои силы в РПЛ.

«Уверены, что воспитанники Академии продолжат достойно защищать честь нашего клуба», — сказано в сообщении.

Ранее ФК «Ростов» подписал контракт с 17-летним Данилой Сухомлиновым, который успел провести 15 игр в ЮФЛ за подмосковный «Мастер-Сатурн».

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