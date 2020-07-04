ФК «Ростов» продолжает набирать в команду подростков

Posted 4 июля 2020, 14:20
Published 4 июля 2020, 14:20
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Долгосрочные контракты подписали Никита Куприянов, Богдан Рогочий и Тимофей Калистратов. Известно, 16-летний Рогочий и 17-летний Калистратов становились победителями Первенства России в составе «Ростов-2003».
Куприянову сейчас 18 лет, он сыграл 18 игр в молодежном первенстве. Также спортсмен попробовал свои силы в РПЛ.
«Уверены, что воспитанники Академии продолжат достойно защищать честь нашего клуба», — сказано в сообщении.
Ранее ФК «Ростов» подписал контракт с 17-летним Данилой Сухомлиновым, который успел провести 15 игр в ЮФЛ за подмосковный «Мастер-Сатурн».