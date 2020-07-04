Мусорные связи: кто превратил Таганрог из туристической столицы в помойку

Однако в Таганроге все наоборот: отходоперерабатывающий комплекс не построен, мусор вывозят как попало, регоператор проваливает проверки Росприроднадзора, при этом продолжает работать, имея покровительство в региональном парламенте и связи с семьей известных бизнесменов по фамилии Гогорян.
Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, с чем связаны претензии жителей к сбору мусора в Таганроге и как оператору удается избежать наказания за провалы.
Череда нарушений
В распоряжении RostovGazeta оказалась служебная записка от Начальника Управления государственного надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Татьяны Кузнецовой. Документ адресован руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой. В нем идёт речь о региональном операторе ООО «Экотранс», который должен обслуживать Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы. Именно с этой компанией Министерство ЖКХ Ростовской области заключило договор на десять лет.
Первые две проверки компании не показали нарушений. Первая прошла в ноябре 2018 года, она была внеплановой. Тогда тариф на вывоз мусора еще не был установлен, поэтому «Экотранс» не начал работу.
В марте 2019 года в отношении регоператора провели административное расследование. Житель Таганрога написал обращение, в котором указывал на нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических норм при работе с мусором. Проверка показала, что в «Экотранс» нет ни работников, которые бы заключили трудовые договора, чтобы заниматься отходами, ни транспортных средств на перевозку мусора. Отмечается, что перевозит отходы ООО «Малая генерация» (ООО «МГ») — «Экотранс» заключил договор с компанией 3 декабря 2018 года.
«По итогам административного расследования установлено, что ООО „Экотранс“ фактически не осуществляло лицензируемые виды деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности, в связи чем Департаментом вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении», — сообщается в документе. То есть «Экотранс» не наказали за нарушения, потому что фактически оператор не занимался работой с отходами.
Третья проверка выявила уже более серьёзные нарушения. Правда, не у «Экотранса», а у ООО «Малой генерации», которая выполняла всю работу за оператора. В декабре 2019 года в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия поступило обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимира Жириновского. Он сообщал о возможном нарушении природоохранного законодательства России при использовании площадки перегрузки отходов в южной части села Покровское, на улице Олега Кошевого.
«Чтобы проверить доводы, указанные в обращении, сотрудники Управления 11 декабря 2019 провели обследование этой территории без взаимодействия с юридическим лицом.
В ходе обследования они выявили нарушения природоохранного законодательства в части содержания площадки перегрузки TKO. В результате юридическое и должностное лицо ООО «МГ» привлечено к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — сообщается в документе.
Кроме того, в 2019 году в Управление поступило восемь, а в 2020 году семь обращений по вопросам нарушения природоохранного законодательства из-за работы с отходами ООО «Экотранс»; эксплуатации площадки перегрузки TKO, расположенной в селе Покровское; нерегулярного вывоза TKO с контейнерных площадок на территории Таганрога и Неклиновского района.
Площадку перегрузки в Покровском обследовали и выяснили, что там принимают, накапливают и прессуют ТКО. «Прилегающие к земельному участку территории загрязнены пакетами, пластиковой тарой, полиэтиленовыми пленками. На участке тлели пересыпанные землей отходы», — сообщается в служебной записке. Отмечается, что этот земельный участок эксплуатирует ООО «МГ». Компанию снова привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ и ст. 17.7 КОАП РФ.
Кроме этого, согласно отчету, в 2019 году «Экотранс» получил 138,3 тысяч тонн отходов (73% от количества, предусмотренного территориальной схемой). Компания передала 80% из них другим юридическим лицам на захоронение.
При этом оператор не отразил в отчете, сколько отходов переданы на сортировку. Хотя для такой обработки есть действующий объект в Неклиновском МЭОКе.
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1211.2016 N 156 нарушение территориальной схемы обращения с отходами является основанием для лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с ТКО», — сообщается в записке. Отмечается, что выявлено расхождение в сведениях о поступлении ТКО к региональному оператору, а также о передаче на захоронение (занижение данных составило порядка 5 тысяч тонн).
Предлагается провести новое административное расследование по нескольким фактам. «А именно: предоставления в Росприроднадзор недостоверной экологической информации, отсутствия у ООО „Экотранс“ транспортных средств для перевоза отходов (компания фактически не работает с отходами в соответствии со своей лицензией без соответствующего уведомления), a также по вопросу соблюдения ООО „Экотранс“ законодательства в области обращения с отходами при реализации территориальной схемы Неклиновского МЭОКа, в том числе с учетом поступающих в Управление обращений на территории граждан», — заключают в документе.
Ни сбора, ни переработки
Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов рассказал, что есть глобальный вопрос, который касается всей области, в том числе Таганрога.
«Это мусороперерабатывающий комплекс, который пока собираются строить в районе Неклиновки. Как он там будет размещаться, непонятно, потому что экологическую экспертизу еще ничего не прошло», — отметил депутат.
Он добавил, что пока все идет по старой схеме. «Вместо сотни свалок, которые были на территории Ростовской области возле каждого муниципального образования, их осталось порядка 20. Но они не сняли проблему. Теперь вместо того, чтобы каждый возил мусор на муниципальную свалку, его свозят в одно место и сваливают туда», — пояснил собеседник.
Косинов рассказал, что обещания насчет мусороперерабатывающих заводов давали еще семь лет назад. «Как раз в это время я занимался проблемой в Миллеровском районе: пытались найти землю, проект утвердить. И на сегодняшний день там ничего нет, и в перспективе пока ничего не видно. Как губернатор к 2023 году собирается запустить эти заводы?», — поинтересовался он.
По словам депутата, в регионе запустили один завод в Волгодонске. «Понятно, что есть экологические требования и прокладки, которые должны защитить почву от протекания мусора. Но ничего сверхъестественного там нет. Это обычный цех, только большой. Там технологического оборудования, в принципе, нет. Есть обычная линия, на которой люди разделяют мусор на фракции: пластмассу — в одну сторону, бумагу — в другую», — пояснил Косинов.
Он считает, что такие заводы должны строиться в течение двух месяцев. «Во время COVID мы же смогли согласовать проекты — на строительство госпиталей и так далее — за полмесяца, за две недели. И никто от этого не умер. А у нас все это растянуто: проект делается год, еще год согласовывается, два года — принимают замечания. И на восемь лет это растягивается», — рассказал депутат.
Он полагает, что руководство региона должно утвердить четкий график и задавать ритм работ, а не слушать тех, кто строит эти заводы. «В войну заводы эвакуировали в Сибирь и разворачивали за две недели. А здесь какой-то непонятный цех, который слова доброго не стоит. Его нужно строить за две недели, за два месяца или за полгода. Но никак не за восемь лет», — сообщил Косинов.
По его словам, это глобальная тема касается всей области. «И я боюсь, что мы с ней не справимся вообще никогда», — заключил собеседник.
Несмотря на то, что мусоросортирующий комплекс так и не построен, в Таганроге в начале 2020 года поставили сетки для сбора пластика. «И это единственное, что сделали. Я уверен, что отчитались в Ростове, будто сделали первый шаг к раздельному сбору. Это пародия: сетка прозрачная, зачастую через верх все пересыпается. Честно говоря, стыдно за город», — рассказал председатель Общественного совета по ЖКХ Таганрога Олег Полубатько.
Собеседник отметил, что в городе стоят разноцветные контейнеры, потому что изначально предполагалось, что они будут предназначены для разных материалов. »Но потом их, видимо, не хватило, стали использовать для всего мусора», — отметил он. По его словам, люди поддерживают раздельный сбор отходов. В начале реформы некоторые даже сами собирали в мешки отдельно стекло и пластик, но приезжающие машины грузили все в одну кучу.
Почему контейнеры переполненные и грязные
Еще одним вопросом, на который стоит обратить внимание, Косинов назвал неправильную схему накопления мусора в частном секторе в Таганроге. «Я не видел больше нигде такого бардака. В Ростове и остальных местах существует так называемая поведерная система сбора мусора в частном секторе — люди выносят мусор в пакетах и ставят около двора, по графику проезжает машины и собирает его», — отметил он. Собеседник добавил, что при этом собаки не растаскивают мусор, если машина по графику собирает пакеты.
«В Таганроге практически на каждой улице в частном секторе поставили баки, на проезжей части. На Дзержинского, например, стоят эти баки на каждом углу. Причем под этот бак нет площадки, он никак не огорожен, его никто не моет, за ним никто не следит. Представьте, сейчас при 35-градусной жаре этот мусор течет», — рассказал депутат. Он добавил, что бак надо мыть минимум два раза в день, чтобы от него не исходило неприятных запахов — но этого никто не делает.
Кроме этого, по словам депутата, баки являются очагом притяжения остального мусора. «Срезанные ветки, скошенную траву выбрасывают рядом с баком. Люди считают, что это место для складирования мусора. Региональный оператор отвечает только за бак, он не будет вывозить эти ветки. Он будет делать только тогда, когда жители отдельно заключат договор и будут платить», — сообщил Косинов.
К тому же, как считает парламентарий, не продумана система, как спрятать эти баки. «В Ростове где хуже, где лучше, но все-таки они как-то огорожены, сверху есть какая-то крыша, которая защищает их от дождей и прочего. В Таганроге этого нет совершенно, никто этим не занимается. Я это уже рассказывал на последнем заседании комиссии по ЖКХ, потому что мне стыдно за город, который доведен до такого состояния», — сообщил собеседник. Он полагает, что решением проблемы может стать только возвращение к поведерной системе сбора мусора. «Нужно было либо сделать площадки — поставить пять баков, оградить их, сделать крышу — я это понимаю. Но это затратное дело, в том числе для „Экотранса“, который их потом забирать будет. А поведерная система позволяет на одной улице собрать мусор за десять минут», — сообщил депутат.
Косинов также рассказал, что баки, которые стоят в частном секторе, были куплены за счет бюджетных денег. Их установили с началом мусорной реформы. «Я в самом начале говорил и Лисицкому (Андрею Лисицкому — главе администрации Таганрога — RostovGazeta), и региональному оператору (руководству „Экотранса“), что они зря это делают. Лучше бы вложили эти 30 миллионов, которые потратили на баки, в развитие системы вывоза или рекультивацию старой свалки на Николаевском шоссе — проект уже готов. Эти деньги выброшены на ветер», — считает депутат. При этом, как отметил Косинов, по закону региональный оператор должен жителей даже пакетами обеспечивать. «Но никто законы не читает, а выполнять тем более не хочет», — добавил парламентарий.
Он полагает, что систему сбора мусора в Таганроге не хотят менять, потому что «за нее кому-то надо отвечать. «Получается, это полунецелевое использование бюджетных средств», — заключил депутат.
Председатель Общественного совета по ЖКХ Таганрога Олег Полубатько подтвердил, что подавляющие большинство баков в городе куплены за муниципальные средства. «И я видел своими глазами, как контейнеры сгорали. Сколько их город купил и сколько осталось? Ведь на это бюджетные деньги потрачены. Я уверен, что город их передал и перекрестился, никакого контроля за имуществом нет. Пройдет какое-то время — их спишут и все», — предположил он.
Общественник рассказал, что большинство контейнеров в городе стоят на газонах под углом, часто — переполненные. Он полагает, что баки переполняются из-за того, что мусор не вывозят вовремя.
«Мы еще в прошлом году ставили вопрос перед администрацией, перед региональным оператором о том, что должен быть график вывоза мусора, это прописано законодательно. Региональный оператор говорил, что график есть. Потом, когда стали более подробно выяснять, оказалось, что никакого графика у них нет. Есть просто путевые листы с улицами. И, вроде бы, есть логист, который за этим следит», — рассказал Олег Полубатько.
Он отметил, что график бы позволил жителям, администрации, проверяющим органам, знать, в какое время должна в каждую точку приехать машина и забрать мусор. «Тогда можно отследить, почему контейнер переполнен. Может быть, машина вовремя не приехала? Или там нужно поставить два контейнера, а не один?», — отметил собеседник.
Он добавил, что график мог появиться с конца 2019 года, но на тот момент его точно не было.
Депутатские связи
ООО «Экотранс» — компания, которая занимается сбором неопасных и опасных отходов, утилизацией отсортированных материалов и многим другим. Ее зарегистрировали 30 июня 2017 года в Нижнем Тагиле, лицензию получила в том же году в Департаменте Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу. Собственницей «Экотранса» была Валентина Петровна Ефимова, которая также владела двумя экоорганизациями: «Эковтор» и «Эковывоз». Владельцы всех этих фирм сменились в 2018 году.
Что касается «Экотранса», то 5 апреля 2018 года новым бенефициаром фирмы стал Алексей Владимирович Харитонов. Он же сначала был указан директором компании. Этот человек был совладельцем нескольких фирм: первая занималась производством одежды и аксессуаров («Гу.ру» в Аксае), вторая — забором и очисткой воды («Аквамастер» там же). Он являлся директором компаний, занимающихся торговлей электроэнергией («РСЭ» в Ростове), подачей напитков (ликвидированная «Терра») и разработкой гравийных и песчаных карьеров («Стройпоставка» в Кагальницком районе). Сейчас Харитонов числится действующим руководителем «Поставки 61», которая также специализируется на разработке карьеров. То есть никакого видимого отношения к сбору и переработке отходов бизнесмен до этого не имел.
Стоит отметить, что Харитонов стал владельцем фирмы за две недели до конца приема заявок на конкурс по определению регионального оператора. К счастью, в придачу к «Экотранс» шла бессрочная лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов опасности. И буквально через месяц после этого, а именно 15 мая 2018 года, Министерство ЖКХ Ростовской области заключило с «Экотрансом» договор об обращении с отходами на территории Неклиновского МЭОКа. Это был единственный кандидат, который подал заявку на конкурс.
Результаты конкурса на определение оператора пытались оспорить в суде. Сначала, 26 апреля 2018, ООО САХ «Эко Град» подало жалобу в Ростовское УФАС России на нарушение порядка организации конкурсного отбора и неправомерные действия организатора конкурса. Комиссия УФАС рассмотрела обращение и постановила, что жалоба является обоснованной. Однако предписаний Министерству ЖКХ области организация не выдала. Затем «Эко Град» подала в суд, чтобы признать результаты конкурса недействительными, но компании было отказано.
В целом, до начала своей работы в 2019 году, компании не удавалось зарабатывать. Согласно последним размещенным данным, «Экотранс» в 2018 понес убытки в восемь миллионов рублей. В суде также рассматривалось дело к «Экотрансу»: Матвеево-Курганский «Полигон» пытался взыскать задолженность за сбор и размещение твердых коммунальных отходов за январь–май 2019 года — больше 34 миллионов рублей. В итоге полигон заключил мировое соглашение с оператором.
В 2019 году дела фирмы резко пошли в гору — оператор заключил контракты на 21 миллион рублей, среди заказчиков — администрации сельских поселений, больницы и школы (информации о контрактах 2018 года в открытых источниках нет). В 2020 году фирма уже подписала договоров на 14,5 миллионов. При этом большую часть работы за оператора делают другие фирмы. Например, в 2019 году «Экотранс» заключил контракт снова с ООО «МГ» на транспортировку отходов на 1,3 миллиарда рублей.
Успех в финансовой сфере можно связать не только с тем, что компания стала оператором, но и с новым руководством. В октябре 2018 года директором «Экотранс» назначили Валерия Завгородного, который в прошлом руководил несколькими портовыми фирмами: ЗАО «Терминал», занимающейся морским пассажирским транспортом, ООО «Торговый порт Ростова-на-Дону», ЗАО «Торговый порт». Все они являются недействующими.
Любопытно, что Завгородний покидал пост директора «Экотранса» примерно в то время, когда проходили выборы в городскую думу Таганрога, якобы чтобы отгородиться от непопулярной должности на время выборов. После того, как он стал депутатом, мужчина вернулся на свой пост, об этом сообщали местные СМИ.
Завгороднего также связывают с семьей Гогорянов, взявшей в концессию ростовскую набережную. Представитель этой семьи, Гогорян Саркис Леонидович, является депутатом Законодательного собрания Ростовской области и генеральным директором ООО «Донской причал».
Как сказано в открытых источниках, до марта 2016 года Валерий Завгородний работал директором ООО «Стройинвест», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Следующим директором и владельцем компании стала Кристина Ткаченко. Бизнесвумен принадлежат доли в нескольких организациях, в том числе 100% «Донской набережной» и «Югстроймаркета». Последней компанией в 2011 году владела Гогорян Такуин Ардашесовна.
Если это связь кажется очень далекой, то есть другая. Именно с именем Завгороднего связывают начало активной деятельности ООО «Донская строительная компания»[1]. Бизнесмен числится бывшим владельцем одной фирмы с таким названием (на Береговой, 10), и бывшим гендиректором второй одноименной фирмы (проспект Кировский, 35). Фирму на Береговой он приобрел напрямую у Гогорян Такуни Ардашесовны 24 ноября 2009 года.