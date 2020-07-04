Мусорные связи: кто превратил Таганрог из туристической столицы в помойку

К тому же, как считает парламентарий, не продумана система, как спрятать эти баки. «В Ростове где хуже, где лучше, но все-таки они как-то огорожены, сверху есть какая-то крыша, которая защищает их от дождей и прочего. В Таганроге этого нет совершенно, никто этим не занимается. Я это уже рассказывал на последнем заседании комиссии по ЖКХ, потому что мне стыдно за город, который доведен до такого состояния», — сообщил собеседник. Он полагает, что решением проблемы может стать только возвращение к поведерной системе сбора мусора. «Нужно было либо сделать площадки — поставить пять баков, оградить их, сделать крышу — я это понимаю. Но это затратное дело, в том числе для „Экотранса“, который их потом забирать будет. А поведерная система позволяет на одной улице собрать мусор за десять минут», — сообщил депутат.